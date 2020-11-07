Центр по распределению больных COVID-19 создан в Карелии

В Республиканской инфекционной больнице создан ситуационный центр, который займется сбором и анализом оперативной информации о местах для пациентов с коронавирусом в клиниках.

Оперштаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом сообщил о создании на базе Республиканской инфекционной больницы ситуационного центра, в котором будет идти сбор информации о наличии свободных мест как в Госпитале для ветеранов войн, так и в других стационарах, куда госпитализируются пациенты с нетяжелой формой заболевания.

Как заявляют в оперштабе, ситуационный центр будет в режиме онлайн мониторить обстановку с нагрузкой на медучреждения.

"Республиканская инфекционная больница (РИБ) сегодня – главный форпост в борьбе с инфекцией, поскольку именно сюда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус, оказывают им помощь, пока проводятся исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз. И в зависимости от результатов диагностики принимают решения о направлении больных в специализированные ковид-стационары или продолжении лечения в РИБ", - говорится в сообщении оперативного штаба.

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