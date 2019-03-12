Центр рыбоводства начнут строить на севере Карелии в 2019 году

Селекционно-племенной центр рыбоводства на базе Выгского рыбоводного завода стоимостью 900 миллионов рублей планируется начать строить в 2019 году

Об этом на Международном форелевом форуме рассказал журналистам заместитель руководителя федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

"Вот, 25 марта должна завершиться государственная экспертиза этого проекта. Технические решения уже рассмотрены и одобрены, сейчас идет оценка сметной документации, 25-го мы рассчитываем получить положительное заключение. После этого открываем бюджетное финансирование и начинаем строить. Мы рассчитываем, что в этом году должна начаться стройка, и в следующем, в конце года планируем запуск", - рассказал Соколов.



Слева направо: ректор ПетрГУ Анатолий Воронин, замруководителя Росрыболовства Василий Соколов, первый замглавы Карелии Александр Чепик. Фото: "Столица на Онего"

"Мы уже занимаем значительную долю по производству рыбы на рынке России. Сегодня 27 тысяч тонн товарной рыбы произвели (в 2018 г). Есть определенные сложности и проблемы с тем, что, не решая экологические проблемы мы можем потерять тут чистоту, которая есть в республике. Поэтому необходимо все эти вопросы с дальнейшим развитием производства тесно увязывать с вопросами экологии", - добавил и.о. главы Карелии Александр Чепик.

Он пояснил, что селекционный центр на 50% решит вопросы производства малька для рыбоводов республики.

Проект строительства селекционного центра ведется в рамках подготовки к 100-летию образования Республики Карелия.

Согласно внесенным изменениям в государственную программу "Развитие рыбохозяйственного комплекса" от 31 марта 2017 года, мероприятие "Создание селекционно-племенного центра рыбоводства в Республике Карелия" включено в программу "Развитие рыбохозяйственного комплекса" в подпрограмму "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбыохозяйственного комплекса".

В настоящее время в Карелии ежегодно выращивается более 20 тысяч тонн разновозрастной форели, функционирует 56 рыбоводных хозяйств, деятельность которых полностью зависит от поставок живой икры на стадии "глазка" из-за границы, что не способствует развитию отрасли и укреплению конкурентоспособности российской продукции.

Новый селекционно-племенной центр рыбоводства призван обеспечить решение двух основных задач – производство живой икры и искусственное воспроизводство ценных видов рыб.

По словам министра сельского и рыбного хозяйства республики Владимира Лабинова, стоимость центра, согласно сметной документации, составит порядка 900 миллионов рублей. Средства будут выделены Федеральным агентством по рыболовству.