Центр социальной работы Петрозаводска принимает документы от населения через специальные боксы

После жалоб на сложности с записью на личный прием в Отделение Центра социальной работы в Петрозаводске и Прионежском районе, организован прием документов от граждан через специальные ящики.

Многочисленные жалобы на сложность оперативно попасть на прием Центр поступают в Министерство социальной защиты республики, сообщили ведомстве. Чтобы изменить ситуацию, организован прием документов в Петрозаводске через специальные боксы. Ящики для корреспонденции установлены, как в клиентской зоне Отделения Центра соцработы на ул. Варкауса, 1-а, так и ул. Онежской флотилии, д.1, проспекте А. Невского, 1, проспекте Ленина, д.6 (холл 1-го этажа в здании Министерства социальной защиты Карелии).

В Минсоцзащиты напомнили, что для жителей республики доступны все предусмотренные способы обращений за мерами социальной поддержки. Это Единый портал государственных услуг и функций, Региональный портал электронных услуг Республики Карелия, Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, Интерактивный портал Министерства социальной защиты Карелии.

В личном кабинете на портале министерства можно не только подать заявление и необходимые документы (сведения), но и отследить этапы рассмотрения заявления, увидеть полную информацию о получаемых выплатах. Инструкция по авторизации в личном кабинете размещена в группе Центра социальной работы.

Также документы можно отправить по почте (в этом случае датой приема документов будет считаться дата отправления письма, указанная на штемпеле) и подать заявление и документы лично в Отделение Центра по месту жительства.