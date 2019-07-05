Центр соцобслуживания в Карелии оштрафовали за нежелание бороться с крысами

Центр соцобслуживания в Лоухском районе вовремя не провел дератизацию и дезинсекцию, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

ГБУ РК КЦСОН Лоухского района оштрафовали на 5 тысяч рублей за то, что учреждение не провело дератизационные мероприятий и дезинсекцию.