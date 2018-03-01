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Новости. Общество
17:40, 01 Марта 2018

Центральная газета Финляндии написала про суд об изъятии здания у "секты" в Карелии

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Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat обратила внимание на судебный процесс вокруг здания на Первомайском проспекте, которое принадлежит финской религиозной организации Jehovan todistaja (Свидетели Иеговы*).

Напомним, организация Свидетели Иеговы "Петрозаводск" располагалась по адресу пр.Первомайский, 52. В 2016 году она была оштрафована за распространение экстремистских материалов на 50 тысяч рублей. В апреле 2017 года по решению Верховного суда России "Управленческий центр Свидетели Иеговы в России" и входящие в нее местные религиозные организации попали под ликвидацию, их деятельность запретили. Решение суда вступило в силу в июле 2017 года.

Имущество по закону подлежит передаче в собственность государства. Петрозаводской организации принадлежало помещение площадью 459,9 кв.м. по адресу пр.Первомайский, 52. В 1998 году его купило за 150 тыс. долларов организация Норвежское общество Библии и трактатов Сторожевой Башни, а потом передало петрозаводским Свидетелям Иеговы. Право на него распространялось до 29 марта 2017 года, так как 14 марта Свидетели Иеговы Петрозаводск пожертвовали площади финской организации Jehovan todistaja. Она находится в финском городе Вантаа.

В прокуратуре считают, что договор организации заключили, чтобы сохранить имущество в собственности Всемирной религиозной организации Свидетели Иеговы с целью возможного продолжения противоправной деятельности. Представители финской организации Свидетелей Иеговы (Jehovan todistaja) просят суд отказать в удовлетворении иска.

Как рассказал Helsingin Sanomat адвокат Алексей Дюбин, если городской суд признает незаконным передачу здания от петрозаводским Свидетелей Иеговы финским, то предыдущую сделку по передаче здания от Норвежского общества Библии и трактатов Сторожевой Башни тоже необходимо признать незаконной.

Рассмотрение дела продолжится в суде 2 марта.

*деятельность организации Свидетели Иеговы запрещена в России.

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