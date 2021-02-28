Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Метеоновости: Больше всего осадков досталось Карелии 6
28.02.2021 13:18
Скорая застряла в "снежной каше" в Петрозаводске 18
28.02.2021 17:44
Пока закрыты границы: Эксперты назвали 5 курортных направлений, где можно восстановиться после ковида 2
28.02.2021 14:24
Ужас матери: ребенка в Петрозаводске зажало в дверях троллейбуса 10
28.02.2021 16:25
Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале 14
28.02.2021 15:31
Мама пропавшего месяц назад жителя Карелии верит, что сын живой, просто был избит и потерял память 3
28.02.2021 12:36

Центральный проспект Петрозаводска стал опасен для горожан из-за огромных сосулек (ФОТО)

Новости. Общество
10:34, 01 Марта 2021
фото: Живой Петрозаводск / ВК
Загрузка...

Пешеходы шокированы огромными сосульками, которые висят над их головами на проспекте Ленина.

Кровли домов и балконы на проспекте Ленина покрыты тяжелыми сосульками. Ледяные глыбы нависают над головами горожан, идущих по тротуару центрального проспекта карельской столицы.

Фото размещены в паблике "Живой Петрозаводск".

"Вот такие сосульки на проспекте Ленина! Люди идут и ничего не видят. А ведь и на голову может упасть...", - рассказал автор поста.

Ранее сообщалось, что лед на ступеньках и сосульки над головой угрожают посетителям магазина в центре Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-01 11:37:53
А нефиг пешком шастать. Для этого кредитные кастрюли есть
Off
2021-03-01 11:26:44
Срезают лазером сосули,
В лицо впиваются снежины.
До остановы добегу ли,
В снегу не утопив ботины?

А дома ждет меня тарела,
Тарела гречи с белой булой;
В ногах — резиновая грела,
И тапы мягкие под стулом.

В железной бане — две селеды,
Торчат оттуда ложа с вилой.
Есть рюма и бутыла с водой,
Она обед мой завершила.

Я в кружу положу завары,
Раскрою «Кобзаря» Шевчены —
Поэта уровня Петрары
И Ирины Мирошены
Вася
2021-03-01 11:20:38
Патриотизм — это четкое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, почему мы должны жить хуже других.
Серж
2021-03-01 11:15:37
Жуткое фото . Верх развала всего и вся , творящегося в мэрии , мэрские чинуши пошли в разнос .
David.
2021-03-01 10:48:12
карел
2021-03-01 10:45:53
Мерия только организации штрафовать может за сосульки , а упр.компании нет .
David.
2021-03-01 10:42:10
Сити-эффективный минагер там своими каблуками не цокает. Убирайте сами.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
23.02.2021, 14:53
Мороз не остановил: в Петрозаводске прошла встреча жителей с депутатом Заксобрания от КПРФ Евгением Ульяновым (ФОТО)
22.02.2021, 12:48
"Очередной бред!": водители Петрозаводска возмущены решением мэрии запретить левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса
28.02.2021, 15:31
Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале

Аналитика

25.02.2021 16:30
Обществоведение
"Зима не должна быть для подрядчика сюрпризом" 6
Как петрозаводские власти оценивают работу городских коммунальщиков зимой, зачем карельской столице питерские троллейбусы и почему ремонтировать мосты оказалось так сложно.
Строительством визит-центра беломорских петроглифов займется компания Белуги 9
25.02.2021 15:30
Костная клиника: лазерная победа над варикозом
25.02.2021 09:20
"Недовольство будет нарастать" 16
24.02.2021 10:33
Безопасность в доме во многом зависит от управляющей организации
24.02.2021 10:15
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2021 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»