Центральный проспект Петрозаводска стал опасен для горожан из-за огромных сосулек (ФОТО)

Пешеходы шокированы огромными сосульками, которые висят над их головами на проспекте Ленина.

Кровли домов и балконы на проспекте Ленина покрыты тяжелыми сосульками. Ледяные глыбы нависают над головами горожан, идущих по тротуару центрального проспекта карельской столицы.

Фото размещены в паблике "Живой Петрозаводск".

"Вот такие сосульки на проспекте Ленина! Люди идут и ничего не видят. А ведь и на голову может упасть...", - рассказал автор поста.

Ранее сообщалось, что лед на ступеньках и сосульки над головой угрожают посетителям магазина в центре Петрозаводска.