Центробанк обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян

Уровень долговой нагрузки россиян составил 9,9%, приблизившись к историческому максимуму, установленному в 2014 году.

Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на Всероссийской банковской конференции, сообщают "Вести Карелии" со ссылкой на РИА Новости. Данилова отметила, что в последние годы быстро растет необеспеченное кредитование. По состоянию на 1 марта годовые темпы роста составили 23,7%.

В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам. В связи с этим регулятор решил повысить с 1 апреля на 30 п. п. надбавки к коэффициентам риска по таким кредитам с полной стоимостью от 10% до 30%.

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