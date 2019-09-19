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Новости. Общество
22:00, 19 Сентября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Юрий Машков

Центробанк отмечает рост долговой нагрузки россиян

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Банк России видит рост долговой нагрузки россиян, а также увеличение кредитов с высоким показателем долговой нагрузки.

Об этом на форуме "Стратегия розничного бизнеса 2020" сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова, передает ТАСС.

"Мы видим, что достаточно быстро растет долговая нагрузка, прежде всего, по необеспеченным кредитам. Долгое время - в 2018, в 2017 году - долговая нагрузка была стабильной за счет того, что ставки снижались. Но теперь такой тенденции нет, и за счет увеличения задолженности быстро растет долговая нагрузка", - сказала она.

Кроме того, по словам Даниловой, регулятор видит "тревожные тенденции" по увеличению доли кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). "Отчасти это может быть связано с тем, что банки постепенно приближают свой расчет показателя долговой нагрузки к нашей методике. Возможно, сейчас, когда мы будем получать информацию уже по нашим указаниям, - после 1 октября, возможно - мы увидим технический рост дальнейшего этого показателя. Это будет означать и то, что методика становится более приближенной к нашей, более консервативной", - отметила глава департамента ЦБ.

ЦБ РФ 1 октября 2019 года планирует установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита.

Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.

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