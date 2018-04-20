Центробанк оценил влияние ослабления рубля на инфляцию

Рост потребительских цен за неделю, которая характеризовалась ослаблением курса рубля из-за введения новых санкций, остался сдержанным.

Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Динамика потребительских цен". Согласно оперативным оценкам, рост потребительских цен за неделю, которая характеризовалась повышением курсовой волатильности из-за введения новых санкционных ограничений, остался сдержанным, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.