Центробанк ожидает резкий рост зарплат бюджетников

В 2018 году средняя заработная плата работников бюджетных организаций может вырасти на 13-15 процентов и превысить прогнозируемую инфляцию в три с половиной раза.

Об этом говорится в обзоре Центробанка "О чем говорят тренды", пишет РИА Новости.

Рост зарплат объясняется повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума и выполнением майских указов президента.

С 1 мая минимальную зарплату поднимут до 11 тысяч рублей, в результате чего, по прогнозам экспертов, оплата труда бюджетников вырастет на 1,5-2,9 процентного пункта.

Коммерческие организации также увеличат зарплаты сотрудникам, но уже из-за кадрового дефицита и конкуренции за квалифицированных работников, говорится в обзоре. Речь идет о нефтеперерабатывающей отрасли, сферах химического производства и полиграфической деятельности, а также производстве автотранспортных средств.

Положительная динамика будет прослеживаться только в 2018 году. В 2019-м индексация зарплат снизится до уровня инфляции — около четырех процентов, отмечается в документе.