Центробанк России попытался остановить обвал рубля, прекратив закупку валюты

Центробанк на фоне обвала рубля прекратил закупку валюты на рынке для Минфина.

Как сообщает РБК, цены на нефть находятся на годовых максимумах, и все доходы от ее продажи по цене выше 44,2 $ за баррель должны быть конвертированы в валюту и переданы в Ф. Б. Но Центробанк решил не давить на рубль, усугубляя его падение.

Банк России объявил о приостановке закупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила с целью «снижения волатильности финансовых рынков». Решение о прекращении закупок было принято после резкого снижения курса рубля — в ходе торгов 24 января стоимость доллара впервые с ноября 2020 года превысила 79 рублей, а курс евро перевалил за 89 рублей (впервые с июля 2021 года).

«Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности», — говорится в сообщении ЦБ.

В пресс-службе регулятора отметили, что решение о возобновлении закупок валюты на рынке будет принято «с учетом фактической обстановки на финансовых рынках».

На фоне заявления ЦБ рубль отыграл часть понесенных в течение дня потерь. К 16.15 мск курс доллара составил 78,47 рублей, курс евро — 88,735 рублей.