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Центробанк России попытался остановить обвал рубля, прекратив закупку валюты

Новости. Общество
20:30, 24 Января 2022
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

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Центробанк на фоне обвала рубля прекратил закупку валюты на рынке для Минфина.

Как сообщает РБК, цены на нефть находятся на годовых максимумах, и все доходы от ее продажи по цене выше 44,2 $ за баррель должны быть конвертированы в валюту и переданы в Ф. Б. Но Центробанк решил не давить на рубль, усугубляя его падение.

Банк России объявил о приостановке закупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила с целью «снижения волатильности финансовых рынков». Решение о прекращении закупок было принято после резкого снижения курса рубля — в ходе торгов 24 января стоимость доллара впервые с ноября 2020 года превысила 79 рублей, а курс евро перевалил за 89 рублей (впервые с июля 2021 года).

«Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности», — говорится в сообщении ЦБ.

В пресс-службе регулятора отметили, что решение о возобновлении закупок валюты на рынке будет принято «с учетом фактической обстановки на финансовых рынках».

На фоне заявления ЦБ рубль отыграл часть понесенных в течение дня потерь. К 16.15 мск курс доллара составил 78,47 рублей, курс евро — 88,735 рублей.

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Комментарии

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Ura Orlov
2022-01-24 22:16:42
Забыли уровнять рубль с евро.
Экспeрд
2022-01-24 21:58:08
Да пофиг. Деньги вложены в це недвижимость соседней страны с таким же климатом. Успешные люди давно уже так сделали.
Михаил Голубев
2022-01-24 21:23:00
Кир, зачем скучаешь доллары?
кир
2022-01-24 22:00:20
Михаил Голубев, ты больной. Работай, нет у меня валюты совсем. А ты копи и не приставай. Не так интересен, как другие. :)
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