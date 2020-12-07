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Цены на авиарейсы Санкт-Петербург-Петрозаводск планируется снизить более чем в 2 раза

Новости. Общество
15:33, 08 Декабря 2020
фото: © Сергей Медведев/ТАСС
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Авиакомпания "Скол", которая занимается пассажирскими перевозками между Санкт-Петербургом и Петрозаводском, рассчитывает снизить цены на билеты более чем в 2 раза за счет субсидий из бюджета.

Об этом сообщила в интервью телеканалу "Россия 1. Карелия" заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Юлия Мизинкова.

"Учитывая, что сейчас никакого субсидирования не предусмотрено, стоимость билета достаточно высокая – 7 тыс. рублей. Но у нас есть информация, что авиакомпания "Скол" подала заявку на федеральное субсидирование этого авиасообщения. В случае, если заявка будет одобрена, то за счет субсидий из федерального бюджета стоимость перелета для населения будет составлять менее 3 тыс. рублей", - сказала Мизинкова.

По ее мнению, есть и другие причины, почему самолеты до Санкт-Петербурга смогут конкурировать с поездами "Ласточка". Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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dimchik19725
2020-12-08 15:47:48
Жаль авиакомпанию.. Не думаю, что у них с затеей этих перевозок что то выйдет..
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