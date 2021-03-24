Цены на автомобили отечественных брендов в Карелии выросли третий раз за месяц

Стоимость новых легковых автомобилей отечественных марок в Карелии за неделю выросла на 0,4% - в марте автодилеры уже трижды поменяли ценники.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 16 по 22 марта.

За первую неделю марта автомобили отечественных марок подорожали, в среднем, на 3,5 тыс. рублей, к середине месяца – еще на 11,2 тыс. К концу месяца средняя цена выросла еще на 2,4 тыс. рублей.

В итоге стоимость отечественных легковушек сейчас превышает 665018 рублей.

В Карелии цены на автотранспорт растут быстрее, чем, в целом, по России. О причинах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".