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Цены на автомобили отечественных брендов в Карелии выросли третий раз за месяц

Новости. Общество
13:00, 25 Марта 2021
фото: РИА Новости / Александр Кряжев
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Стоимость новых легковых автомобилей отечественных марок в Карелии за неделю выросла на 0,4% - в марте автодилеры уже трижды поменяли ценники.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 16 по 22 марта.

За первую неделю марта автомобили отечественных марок подорожали, в среднем, на 3,5 тыс. рублей, к середине месяца – еще на 11,2 тыс. К концу месяца средняя цена выросла еще на 2,4 тыс. рублей.

В итоге стоимость отечественных легковушек сейчас превышает 665018 рублей.

В Карелии цены на автотранспорт растут быстрее, чем, в целом, по России. О причинах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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