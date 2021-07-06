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Цены на автомобильный газ в Карелии растут быстрее, чем на бензин

Новости. Общество
09:34, 07 Июля 2021
фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Стоимость газового моторного топлива в Петрозаводске с начала года выросла на 6,9% — больше, чем цены на бензин и дизельное топливо.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

С начала года бензин в республике подорожал на 3,6%, а дизельное топливо — на 1,8%.

При этом рост цен на автомобильный газ выше темпов инфляции,  на бензин и дизельное топливо — значительно ниже.

Тем не менее правительство внедряет целую программу перевода автомбилей на газ — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2021-07-07 10:19:08
Была же супер тема - авто на газе! А если бы ВАЗ уже на заводе ставил бы газовое оборудование... Газ был дешев, выхлоп -чище. .. Но нет, жадность всё похерила! Газ становится не выгодным.
бюджет
2021-07-07 10:01:38
Дык народ не только "новая нефть", а и "новый газ"!
Гость
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