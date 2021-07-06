Цены на автомобильный газ в Карелии растут быстрее, чем на бензин

Стоимость газового моторного топлива в Петрозаводске с начала года выросла на 6,9% — больше, чем цены на бензин и дизельное топливо.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

С начала года бензин в республике подорожал на 3,6%, а дизельное топливо — на 1,8%.

При этом рост цен на автомобильный газ выше темпов инфляции, на бензин и дизельное топливо — значительно ниже.

Тем не менее правительство внедряет целую программу перевода автомбилей на газ — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».