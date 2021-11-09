Цены на бензин АИ-95 в Петрозаводске впервые превысили 50 рублей за литр

Средняя стоимость бензина АИ-95 в Петрозаводске в последнюю неделю октября превысила 50 рублей за литр.

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 26 октября по 1 ноября 2021 года.

За это время стоимость 95-го бензина выросла на 17 копеек.

АИ-92 подорожал на 16 копеек — до 47 рублей 37 копеек за литр. Стоимость АИ-98 увеличилась на 27 копеек — до 57 рублей 28 копеек за литр.

Больше всего выросла цена на дизельное топливо — литр стоит почти на рубль дороже, чем неделей ранее (53 рубля 20 копеек).