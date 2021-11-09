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Цены на бензин АИ-95 в Петрозаводске впервые превысили 50 рублей за литр

Новости. Общество
09:19, 09 Ноября 2021
фото: © Юрий Смитюк / ТАСС

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Средняя стоимость бензина АИ-95 в Петрозаводске в последнюю неделю октября превысила 50 рублей за литр.

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 26 октября по 1 ноября 2021 года.

За это время стоимость 95-го бензина выросла на 17 копеек.

АИ-92 подорожал на 16 копеек — до 47 рублей 37 копеек за литр. Стоимость АИ-98 увеличилась на 27 копеек — до 57 рублей 28 копеек за литр.

Больше всего выросла цена на дизельное топливо — литр стоит почти на рубль дороже, чем неделей ранее (53 рубля 20 копеек).

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-11-09 09:58:53
Наш бензин самый бензинистый в мире.
Эно
2021-11-09 09:55:09
спасибо Силуанову, Набиуллиной, Грефу, они хорошие ученики Гайдара-Чубайса.
Помните про праздник 7 ноября!
Изя
2021-11-09 09:57:42
Эно, зрите уже в корень , кто бабки 21 год делает )))
Изя
2021-11-09 09:53:31
И это в нефтедобывающей державе ? Совсем пиндосы с катушек съехали ))) :)
Петрович
2021-11-09 09:46:15
"Выборы" прошли, есть 4 года, надо успеть нахапать!
Горожанин
2021-11-09 09:38:32
Это где 92 по 47 руб.? Давно уже за 49
Вася
2021-11-09 09:27:54
Можем повторить?
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