Цены на бензин и дизтопливо снова выросли за неделю в Петрозаводске

Цены на бензин и дизельное топливо в Петрозаводске продолжают расти – за неделю они увеличились еще на 0,1-0,3%.

Это следует из данных Карелиястата об изменении потребительских цен на товары и услуги с 8 по 14 октября.

Представители региональных компаний, владеющих АЗС в Карелии, сообщили, что с началом осени оптовые продавцы моторного топлива подняли цены.

Сколько теперь стоит бензин и дизтопливо в Петрозаводске, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".