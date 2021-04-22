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Цены на бензин стабилизировались в Петрозаводске

Новости. Общество
11:26, 23 Апреля 2021
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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Рост цен на бензин, наблюдавшийся в Петрозаводске каждую неделю, остановился к середине апреля.

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 13 по 19 апреля.

Цена за литр АИ-92 зафиксировалась на отметке 45 рублей 56 копеек, АИ-95 — 48 рублей 14 копеек, АИ-98 — 55 рублей 52 копейки.

Стоимость дизельного топлива тоже не изменилась — 51 рубль 18 копеек за литр.

Ранее Минэнерго объявило, что российские власти продолжат сдерживать рост цен на бензин до 2035 года.

Как они собираются это сделать, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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udo
2021-04-23 11:35:57
В отношении цены не понятен термин "стабилизироваться". Не увеличивается? А если уменьшается цена?
Гость
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