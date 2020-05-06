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Цены на бензин в Карелии растут медленнее инфляции

Новости. Общество
09:23, 07 Мая 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Стоимость бензина в Карелии за январь-март 2020 года выросла на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

"Увеличение цен зарегистрировано на бензин автомобильный марки АИ-92 (на 0,9%), газовое моторное топливо, дизельное топливо (0,5%), бензин автомобильный марки АИ-98 (0,4%), марки АИ-95 (на 0,3%)", - говорится в документе.

Уровень инфляции в Карелии за первые 3 месяца 2020 года составил 1,7%.

О прогнозах на ближайшее будущее читайте в интернет-газете "Вести Карелии"

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Комментарии

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Leopol'd
2020-05-07 10:55:06
Почему она вообще растет?!
Даже по "Путинскому раскладу", в цене бензина 25% составляет цена нефти. Так уже ниже 40р должно опуститься, а не расти.
User
2020-05-07 10:48:06
"Это большое достижение, очень хорошее даже!"(с) Особенно если учесть, что других странах цены на бензин упали, а в обнуленном Зазеркалье нефть тупо сжигать собрались, потому что девать ее некуда.
Изя
2020-05-07 10:22:03
Как говорят в Америке , спасибо Пукину за дешёвый бензин . В России всё наоборот , цена на нефть обвалилась , цена бензина растёт , олигархи хотят жрать (((
бюджет
2020-05-07 09:47:52
В нормальных странах законы экономики "работают" наравне с законами физики, математики, химии. Только у нас все не так. Бензин должен быть в ДВА раза дешевле, если рыночная экономика.
Гость
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