Цены на бензин в Карелии растут медленнее инфляции

Стоимость бензина в Карелии за январь-март 2020 года выросла на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

"Увеличение цен зарегистрировано на бензин автомобильный марки АИ-92 (на 0,9%), газовое моторное топливо, дизельное топливо (0,5%), бензин автомобильный марки АИ-98 (0,4%), марки АИ-95 (на 0,3%)", - говорится в документе. Уровень инфляции в Карелии за первые 3 месяца 2020 года составил 1,7%. О прогнозах на ближайшее будущее читайте в интернет-газете "Вести Карелии"