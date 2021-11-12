Цены на бензин в Петрозаводске преодолели «психологический» рубеж и поползли дальше вверх

Стоимость литра бензина АИ-95, поднявшаяся к концу октября выше психологически значимой планки в 50 рублей, продолжила расти в первую неделю ноября.

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с со 2 по 8 ноября.

АИ-95 подорожал еще на 0,2% — до 50 рублей 11 копеек за литр.

Стоимость АИ-92 тоже выросла на 0,2%. Цена за литр топлива этой марки теперь составляет в среднем 47 рублей 40 копеек.

Дизельное топливо подорожало до 53 рублей 37 копеек, что на 0,3% больше, чем в конце октября.