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Цены на бензин в Петрозаводске преодолели «психологический» рубеж и поползли дальше вверх

Новости. Общество
12:00, 12 Ноября 2021
фото: © automania.ru

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Стоимость литра бензина АИ-95, поднявшаяся к концу октября выше психологически значимой планки в 50 рублей, продолжила расти в первую неделю ноября.

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с со 2 по 8 ноября.

АИ-95 подорожал еще на 0,2% — до 50 рублей 11 копеек за литр.

Стоимость АИ-92 тоже выросла на 0,2%. Цена за литр топлива этой марки теперь составляет в среднем 47 рублей 40 копеек.

Дизельное топливо подорожало до 53 рублей 37 копеек, что на 0,3% больше, чем в конце октября.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-11-12 12:45:55
Стабильность - это наше всё!!!
stranger
2021-11-12 12:45:12
По Жванецкому :В чём наша разница — вместо того, чтобы крикнуть: «Что же вы, суки, делаете?!», мы думаем: «Что же они, суки, делают».
кир
2021-11-12 12:36:34
Не голодают.
David.
2021-11-12 12:49:04
кир, А должны? Голод, как критерий нормы?
кир
2021-11-12 12:56:58
David., было так в истории России. Это не норма. Если у нас прошлое непредсказуемо, тогда что говорить о будущем?
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