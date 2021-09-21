Цены на бензин в Петрозаводске продолжают снижаться

Начавшееся месяц назад снижение цен на бензин в Петрозаводске продолжилось во второй половине сентября.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 14 по 20 сентября.

Средняя стоимость бензина снизилась до 47 рублей 87 копеек — на 3 копейки меньше, чем неделе раньше.

Литр АИ-95 теперь стоит, в среднем, 49 рублей 17 копеек, АИ-92 — 46 рублей 73 копейки, АИ-98 — 56 рублей 72 копейки.

Дизельное топливо подешевело до 52 рублей 48 копеек.