Цены на бензин в Петрозаводске снизились впервые за последние месяцы

Стоимость бензина в Петрозаводске снизилась впервые с апреля этого года – все остальное время наблюдался непрерывный рост цен на топливо.

Об этом говорят результаты еженедельного мониторинга цен, проводимого Карелиястатом.

За период с 14 по 20 июля стоимость АИ-95 снизилась на 0,2% - до 46 рублей 51 копейки за литр. Также подешевел и АИ-92 – литр этого топлива стоит сейчас в среднем 43 рубля 15 копеек.

Какая ситуация с бензином была в течение года, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".