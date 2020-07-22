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Цены на бензин в Петрозаводске снизились впервые за последние месяцы

Новости. Экономика
09:43, 23 Июля 2020
фото: Егор Алеев/ТАСС
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Стоимость бензина в Петрозаводске снизилась впервые с апреля этого года – все остальное время наблюдался непрерывный рост цен на топливо.

Об этом говорят результаты еженедельного мониторинга цен, проводимого Карелиястатом.

За период с 14 по 20 июля стоимость АИ-95 снизилась на 0,2% - до 46 рублей 51 копейки за литр. Также подешевел и АИ-92 – литр этого топлива стоит сейчас в среднем 43 рубля 15 копеек.

Какая ситуация с бензином была в течение года, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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