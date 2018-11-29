Цены на бензин в Петрозаводске стабилизировались, а на дизтопливо - нет

Соглашение правительства РФ с крупнейшими оптовыми поставщиками нефтепродуктов возымело действие – цены на автомобильное топливо перестали расти, в том числе, в Петрозаводске.

Об этом свидетельствуют данные Карелиястата на 26 ноября.

Средняя цена на бензин АИ-92 "заморозилась" на уровне 41 рубля 45 копеек за литр, АИ-95 – 44 рубля 96 копеек, АИ-98 – 49 рублей 10 копеек.

А вот дизельное топливо подорожало.

На сколько, смотрите в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".