Цены на дизельное топливо продолжают расти в Карелии

Стоимость дизельного топлива в Карелии выросла за неделю на 2,2%.

Цена за литр солярки достигла в среднем 60 рублей 81 копейки.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 22 по 28 ноября.

Кроме того, бензин АИ-98 подорожал на 0,4% — до 62 рублей 35 копеек за литр.

Цены на АИ-92 и АИ-95 за неделю не изменились. Эти марки стоят в среднем 48 рублей 25 копеек и 51 рубль 49 копеек за литр.