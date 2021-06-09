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Цены на доски «взлетели» в магазинах Карелии, и власти объяснили причины

Новости. Общество
16:06, 10 Июня 2021
фото: pixabay

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии считает невозможным повлиять на стоимость пиломатериалов в розничной продаже, которая выросла в 2021 году более чем в два раза.

Об этом сообщил первый заместитель министра на заседании профильного парламентского комитета.

«Это рынок. Рынок определяет цены. Мировой рынок, российский рынок. Практика показывает, что есть взлеты в ценообразовании, но также есть и падения. В данном случае сейчас идет взлет — может быть ажиотаж строительства после коронавируса. Но также через несколько лет — год, два, три, через пять лет рынок будет насыщен и пойдет падение… Отрегулировать это невозможно», — считает Павлов.

Депутаты предположили, что рост цен может быть связан с картельным сговором производителей пиломатериалов.

Что им ответил замминистра, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Vgjdwed
2021-06-10 18:21:35
Цены на пиломатериалы, будь то: доска, брус, вагонка, фанера, на osb и прочие продукты из древесины, исключительно из-за роста самой древесины. Так в прошлом году м.куб стоил 3500 руб, а сегодня уже 7000 руб за м.куб. Такой рост на необработанную древесину обусловлен вылетом цен на мировом рынке. Соответственно наши лесозаготовители впаривают древесину исходя из мировых цен, тем самым обогащаясь в настоящий момент неимоверными темпами. Такая ситуация не только в РК, а по всей РФ. Правительство РФ предпринимает ряд мер по ограничению экспорта древесины, но пока цена растёт. И в кругах лесозаготовителей цена в 7000 руб за м.куб. ещё не окончательна. Прогнозируют рост цен введении месяца и до 10000 руб за м.куб. А то, что в магазинах цена на готовую продукцию выросла в два раза, то это не прихоть продавцов, это та цена которую диктуют за лес заготовители.
Поэтому, демагогии о неизвестности причин роста цен на пиломатериалы, это либо не знание ситуации, либо умышленное умалчивание.
Предприниматель
2021-06-10 18:02:36
Уже медведи ходят по городам ищут лес, который за 30 лет прилично уничтожили пживчики, особенно там,где поближе к Китаю, программа была по телеку: просто кошмар что творится и никому нет дела!?!
User
2021-06-10 17:06:29
Причины известны - что не вырубили после Гитлера, то украл Навальный в "Кировлесе". "Но сейчас нужно еще потерпеть."
кир
2021-06-10 18:01:32
User, выступил из-за печки, сторож?
Не будет тебе халявы. Уехал зря.
врунофф
2021-06-10 16:29:27
Людишки привыкли покупать в леруа и цск. Вокруг города десятки лесопилок, где цены намного ниже.
юнипер95
2021-06-10 16:27:05
"Это не цены растут, а товары дорожают" - На.....лина
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