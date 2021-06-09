Цены на доски «взлетели» в магазинах Карелии, и власти объяснили причины

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии считает невозможным повлиять на стоимость пиломатериалов в розничной продаже, которая выросла в 2021 году более чем в два раза.

Об этом сообщил первый заместитель министра на заседании профильного парламентского комитета.

«Это рынок. Рынок определяет цены. Мировой рынок, российский рынок. Практика показывает, что есть взлеты в ценообразовании, но также есть и падения. В данном случае сейчас идет взлет — может быть ажиотаж строительства после коронавируса. Но также через несколько лет — год, два, три, через пять лет рынок будет насыщен и пойдет падение… Отрегулировать это невозможно», — считает Павлов. Депутаты предположили, что рост цен может быть связан с картельным сговором производителей пиломатериалов. Что им ответил замминистра, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».