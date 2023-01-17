Цены на иномарки подросли, а на отечественные авто «символически» снизились в Карелии

Изменение средней стоимости новых легковых автомобилей в Карелии зафиксировала официальная статистика.

Данные мониторинга потребительских цен за период с 17 по 23 января опубликовал Карелиястат.

Средняя стоимость иномарок выросла на 1,2% — до 2 млн 058 тыс. 519 рублей.

Отечественные бренды подешевели на 0,2% и стоят в среднем 999 тыс. 171 рубль.