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Новости. Общество
18:20, 25 Января 2018

Цены на лекарства вырастут на 7%

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В этом году в России ожидается рост цен на лекарства.

В 2017-м отечественные производители стали выпускать более дорогие медикаменты. Средняя цена за упаковку увеличилась на 7%, подсчитали эксперты. По их мнению, в аптеках лекарства подорожают примерно на столько же, сообщают "Известия".

Производители увеличили отпускные цены на лекарства, выпущенные в 2017 году. За 10 месяцев объем российского фармацевтического рынка вырос на 10% в денежном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом 2016-го и составил 1,07 трлн рублей.  При этом в натуральном выражении он увеличился только на 3,2% — до 4,72 млрд упаковок.

Эксперты отмечают, что это говорит о росте отпускных цен на лекарства. Они увеличились примерно на 7%, подсчитал директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов. Когда эти лекарства поступят в розничную продажу, цены для потребителей также вырастут на 7%, так как аптеки не будут работать себе в убыток, отметил он. 

Специалисты фармацевтического рынка также отмечают, что производители увеличивают цены, так как пытаются компенсировать недополученную выгоду из-за госрегулирования в сфере жизненно важных препаратов. Как сообщали «Известия», ЖНВЛП по итогам года впервые подешевели на 1,8%. Государство регулирует отпускные цены с заводов на эту категорию медикаментов и предельные наценки опта и розницы. Доля жизненно важных лекарств отечественного производства на российском рынке по итогам 2017 года достигла 84%.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-01-25 21:38:46
Прошлое повышение оправдали падением рубля к доллару. Всё-таки немалая часть "российских" лекарств базируется на импортных компонентах. Доллар "подешевел", нефть подорожала, лекарства и бензин подорожали...
sherhan2
2018-01-25 20:35:12
А кто то прославляет главного за поднятие зарплаты на 4%...
Сеня
2018-01-25 20:08:44
После выборов на все вырастут цены , олигархов то надо спасать народу , пострадавших от санкций , им беднеть нельзя.
Гость
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