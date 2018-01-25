Цены на лекарства вырастут на 7%

В этом году в России ожидается рост цен на лекарства.

В 2017-м отечественные производители стали выпускать более дорогие медикаменты. Средняя цена за упаковку увеличилась на 7%, подсчитали эксперты. По их мнению, в аптеках лекарства подорожают примерно на столько же, сообщают "Известия".

Производители увеличили отпускные цены на лекарства, выпущенные в 2017 году. За 10 месяцев объем российского фармацевтического рынка вырос на 10% в денежном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом 2016-го и составил 1,07 трлн рублей. При этом в натуральном выражении он увеличился только на 3,2% — до 4,72 млрд упаковок.

Эксперты отмечают, что это говорит о росте отпускных цен на лекарства. Они увеличились примерно на 7%, подсчитал директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов. Когда эти лекарства поступят в розничную продажу, цены для потребителей также вырастут на 7%, так как аптеки не будут работать себе в убыток, отметил он.

Специалисты фармацевтического рынка также отмечают, что производители увеличивают цены, так как пытаются компенсировать недополученную выгоду из-за госрегулирования в сфере жизненно важных препаратов. Как сообщали «Известия», ЖНВЛП по итогам года впервые подешевели на 1,8%. Государство регулирует отпускные цены с заводов на эту категорию медикаментов и предельные наценки опта и розницы. Доля жизненно важных лекарств отечественного производства на российском рынке по итогам 2017 года достигла 84%.