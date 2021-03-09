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Цены на мясо птицы "заморозят" по соглашению производителей с торговыми сетями

Новости. Общество
09:12, 10 Марта 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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Торговые сети и крупные производители мяса птицы договорились о сохранении отпускных цен на тушку бройлера и объемов поставок на уровне не ниже прошлого года.

Как сообщает "Коммерсантъ", об этом в конце прошлой недели договорились члены Национального союза птицеводов (НСП; включает "Черкизово", "Продо", ГАП "Ресурс") и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, Metro и пр.).

Обсуждаемый уровень отпускных цен, который может быть зафиксирован,— 145 руб. за 1 кг тушки.

На сколько уже подорожало мясо птицы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Бриг
2021-03-10 10:35:51
значит опять вырастут . как всегда
театральный критик
2021-03-10 10:31:01
Пофиг. Не голодают. У кучи сил хватает плакатиками трясти
Гость
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