Цены на мясо птицы "заморозят" по соглашению производителей с торговыми сетями

Торговые сети и крупные производители мяса птицы договорились о сохранении отпускных цен на тушку бройлера и объемов поставок на уровне не ниже прошлого года.

Как сообщает "Коммерсантъ", об этом в конце прошлой недели договорились члены Национального союза птицеводов (НСП; включает "Черкизово", "Продо", ГАП "Ресурс") и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, Metro и пр.).

Обсуждаемый уровень отпускных цен, который может быть зафиксирован,— 145 руб. за 1 кг тушки. На сколько уже подорожало мясо птицы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".