Цены на основные овощи в Карелии подскочили в несколько раз

Стоимость фруктов и овощей в Карелии в первом полугодии выросла на 11%, а целый ряд продуктов подорожал в несколько раз.

Это следует из отчета Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь–июнь 2021 года.

Больше всего взлетели цены на свёклу — в 3,6 раза и морковь — в 2,2 раза.

Цены на картофель выросли в 2,1 раза, капусту белокочанную свежую — в 1,8 раза.

Кроме того, виноград подорожал на 36,7%, лук репчатый — на 36,5%, бананы — на 10,7%, яблоки — на 7,6%, зелень - на 5,7%.

Вместе с тем, подешевели огурцы и помидоры — на 32,8% и 16,7%, соответственно.