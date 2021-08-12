Реклама
За депутатские мандаты депутатов Петросовета бороться будут только партии
12.08.2021 16:02
В карельском Центризбиркоме заканчивается период регистрации кандидатов и партий на предстоящих выборах
11.08.2021 17:48
Элла Памфилова: «Число попыток дискредитировать выборы будет беспрецедентным»
11.08.2021 16:51

Цены на основные овощи в Карелии подскочили в несколько раз

Новости. Общество
09:37, 16 Августа 2021
фото: © freepik

Новости партнеров

Стоимость фруктов и овощей в Карелии в первом полугодии выросла на 11%, а целый ряд продуктов подорожал в несколько раз.

Это следует из отчета Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь–июнь 2021 года.

Больше всего взлетели цены на свёклу — в 3,6 раза и морковь — в 2,2 раза.

Цены на картофель выросли в 2,1 раза, капусту белокочанную свежую — в 1,8 раза.

Кроме того, виноград подорожал на 36,7%, лук репчатый — на 36,5%, бананы — на 10,7%, яблоки — на 7,6%, зелень -  на 5,7%.

Вместе с тем, подешевели огурцы и помидоры — на 32,8% и 16,7%, соответственно.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-08-16 10:55:15
"В сельском хозяйстве очень хорошо. Стало больше… земель за-а… много, ну… я не знаю даже как сказать… засеивать больше земель… а-а-а вот, овощи там, рожь — вот это всё. Что ещё сказать…"
Вася
2021-08-16 10:51:15
санкции надо против сша вводить
Горожанин
2021-08-16 10:16:17
На все в несколько раз, раз а в среднем - на 11%. ЧуднАя наука статистика
Жорж
2021-08-16 09:45:24
Голосуйте за единоросов , без штанов и на помойке .
udo
2021-08-16 09:43:35
Загорелые там правят бал. :)
David.
2021-08-16 10:52:54
udo, Кругом враги, так кирка?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.08.2021, 16:27
Ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург (СРОЧНО)
14.08.2021, 09:13
В Карелии агрессивный штамм коронавируса добрался до детей: двое в тяжелом состоянии
13.08.2021, 06:40
Жуткие кадры: в центре Петрозаводска сбили велосипедиста
15.08.2021, 10:08
Стало известно, кого спасатели нашли вмерзшим в лед в Онежском озере в Карелии
13.08.2021, 15:55
Страшная авария произошла в Петрозаводске: ВАЗ попал под грузовик
09.08.2021, 10:27
Полиция разыскивает виновника смертельной аварии в Карелии

Аналитика

Сегодня 11:29
Обществоведение
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
В «Клиниках на Чайкиной» можно получить справку на антиген COVID-19 за 15 минут со скидкой 15%.
Не детектив, а лирическая повесть
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы 3
11.08.2021 12:22
Вровень со звездами
10.08.2021 18:12
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»