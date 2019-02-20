Цены на продукты должны расти, считают в ФАС

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В противном случае производители не смогут получать адекватную прибыль и вкладывать средства в развитие производства, заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Цыганов.
По словам Цыганова, потребителям нужно понимать, что развитие производства невозможно при низких ценах.
"Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх, — это нормальное явление для рыночной экономики", — сказал Цыганов, чьи слова цитирует РИА Новости.
Он отметил, что ситуация, при которой цены держатся на одном уровне, может указывать на наличие картельного сговора.
Подробнее читайте далее на "Вестях Карелии".
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