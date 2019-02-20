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Новости. Общество
09:14, 20 Февраля 2019
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Цены на продукты должны расти, считают в ФАС

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В противном случае производители не смогут получать адекватную прибыль и вкладывать средства в развитие производства, заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Цыганов.

По словам Цыганова, потребителям нужно понимать, что развитие производства невозможно при низких ценах.

"Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх, — это нормальное явление для рыночной экономики", — сказал Цыганов, чьи слова цитирует РИА Новости.

Он отметил, что ситуация, при которой цены держатся на одном уровне, может указывать на наличие картельного сговора.

Подробнее читайте далее на "Вестях Карелии".

 

 

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Комментарии

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xxxxxxx
2019-02-20 10:01:32
Надо поднимать не только цены , но и зарплаты и пенсии , вместе . А не так однобоко , за счёт падения уровня жизни населения . Ну всё ,у них через ...опу .
User
2019-02-20 09:38:09
А про доходы населения чего же в ФАС скромно молчат? Они не должны расти? Замглавы полагает, что при низких доходах производство, таки, будет развиваться? Складывается впечатление, что у высоких чиновников капсоревнование кто тупее и смачнее плюнет в население.
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