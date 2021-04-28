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Гостиницы и отели в Карелии третий раз с начала года переписали ценники

Новости. Общество
09:19, 29 Апреля 2021
фото: © Depositphotos / DragonImages
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Гостиницы, турбазы и другие места коллективного размещения уровня в Карелии в конце апреля снова повысили цены за проживание — это произошло уже третий раз с начала 2021 года.

Такой вывод следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 20 по 26 апреля.

Больше всего выросла средняя стоимость проживания в гостинице 3* — на 2,7%. Номер в такой гостинице стоит, в среднем, почти 1382 рубля на человека в сутки.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

 

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-04-29 11:03:22
Это для США вертолётные деньги, а для других это инфляция.
Leopol'd
2021-04-29 09:51:05
Уже только поэтому надо открывать Турцию, Египет, Кипр и пр. Отсутствие конкурентов развращает.
Гость
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