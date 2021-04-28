Гостиницы и отели в Карелии третий раз с начала года переписали ценники

Гостиницы, турбазы и другие места коллективного размещения уровня в Карелии в конце апреля снова повысили цены за проживание — это произошло уже третий раз с начала 2021 года.

Такой вывод следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 20 по 26 апреля.

Больше всего выросла средняя стоимость проживания в гостинице 3* — на 2,7%. Номер в такой гостинице стоит, в среднем, почти 1382 рубля на человека в сутки. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».