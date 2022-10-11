Цены на валидол выросли в Карелии

Результаты еженедельного мониторинга потребительских цен в Карелии показали рост стоимости ряда продуктов питания и лекарств.

Об этом сообщает Карелиястат.

За неделю картофель стал дороже на 3,4%, свёкла столовая — на 2,1%, помидоры свежие — на 2%, лук репчатый — на 1,5%.

Подорожали на 2,2-4,6% шоколадные конфеты, гречневая крупа, питьевое молоко и колбаса.

Цены сигареты с фильтром вросли на 1,2%.

Среди медикаментов валидол подорожал на 4,5%, , но при этом корвалол стал дешевле на 0,6%.