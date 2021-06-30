Цены на все марки бензина и дизтопливо в Петрозаводске за неделю снова выросли

Стоимость бензина всех марок и дизельного топлива в Петрозаводске за неделю выросла еще на несколько копеек – это происходит постоянно с начала года.

Данные получены Карелиястатом в результате мониторинга потребительских цен за период с 22 по 28 июня.

Бензин АИ-92 подорожал на 0,3% — до 46 рублей 4 копеек за литр. Цены на АИ-95 выросли на 0,1% (до 48 рублей 66 копеек), АИ-98 – на 0,2% (56 рублей 1 копейка). На сколько подорожало дизельное топливо, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».