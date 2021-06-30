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Цены на все марки бензина и дизтопливо в Петрозаводске за неделю снова выросли

Новости. Общество
09:19, 01 Июля 2021
фото: © Коллаж / pixabay.com

Стоимость бензина всех марок и дизельного топлива в Петрозаводске за неделю выросла еще на несколько копеек – это происходит постоянно с начала года.

Данные получены Карелиястатом в результате мониторинга потребительских цен за период с 22 по 28 июня.

Бензин АИ-92 подорожал на 0,3% — до 46 рублей 4 копеек за литр.

Цены на АИ-95 выросли на 0,1% (до 48 рублей 66 копеек), АИ-98 – на 0,2% (56 рублей 1 копейка).

На сколько подорожало дизельное топливо, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-07-01 11:05:12
Доллар на бирже дешевеет, нефтянникам надо компенсировать потери экспорта. А когда доллар или нефть подорожает, то поднимут цены из-за мировых тенденций!
баян
2021-07-01 10:15:45
Вот лицо капитализма.Критекуем Украину а сами тоже лупим цены на все
Никита
2021-07-01 10:30:28
баян, люди вторая нефть . вот и качают бабло с населения . совесть и мораль у власть -прилежащих потерялись .
Изя
2021-07-01 09:38:29
" Проблема России не в том, что она не может накормить бедных, а в том, что богатые никак не могут нажраться…" ( С ) Олигархи постоянно хотят " жрать ")))
кир
2021-07-01 11:17:09
Изя, голодающих не видно, - сказал наблюдательный кот. Даже кто не работает, например, офф.
Off
2021-07-01 11:59:02
кир, все помойки проверил ?
кир
2021-07-01 09:25:00
Хотели в рынок - получите его. Россия не заточена под рынок, - сказал знающий кот.
Гость
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