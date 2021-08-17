Цены в гостиницах в Карелии впервые снизились с начала года

Стоимость проживания в гостиницах 4*—5* в Карелии в середине августа снизилась на 1,4% – это произошло впервые после постоянного роста, наблюдавшегося в 2021 году.

Такой вывод следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 10 по 16 августа.

Средняя цена на проживание в гостиницах 4*—5* составила 2786 рублей на человека в сутки.

Ранее отели Карелии поднимали цены в феврале, дважды – в апреле, затем в мае, трижды – в июне и два раза — в начале июля.

В августе рост цен продолжился в гостиницах 2*. Стоимость проживания увеличилась на 1,8% – до 1787 рублей на человека в сутки.