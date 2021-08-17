Цены в Карелии в июле выросли больше, чем по всех регионах Северо-Запада

Потребительские цены в Карелии в июле выросли на 0,8% по сравнению с июнем – это больше, чем во всех остальных регионах Северо-Западного федерального округа.

Такой вывод следует из составленного Карелиястатом рейтинга регионов.

Уровень инфляции с начала года в Карелии составил 5,1% — по этому показателю республика заняла третье место в рейтинге. Выше инфляция только в Калининградской и Архангельской областях.

Годовая инфляция (в сравнении с июлем 2020 года) в Карелии превысила 7% — второе место среди регионов Северо-Запада. Более высокие готовые темпы роста цен зарегистрированы лишь в Калининградской области.

Кроме того, инфляция в Карелии опережает все среднероссийские показатели.