Цены в Карелии в июне начали снижаться

Потребительские цены в Карелии после стремительного весеннего роста в июне пошли на снижение.

Об этом говорят данные Карелиястата.

По сравнению с маем цены на все товары снизились, в среднем, на 0,8%. Продовольствие подешевело на 1,1%, непродовольственные товары – на 0,4%.

Вместе с тем, продолжился рост стоимости услуг. В июне они подорожали на 0,1 по сравнению с маем.