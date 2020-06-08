Цены в Карелии выросли в тех сферах, которые больше всего пострадали от коронавируса

В период ограничительных мер из-за коронавируса в Карелии выросли цены в тех сферах бизнеса, где многие организации прекращали работу.

Это следует из данных Карелиястата об индексе потребительских цен за май 2020 года.

По сравнению с апрелем стоимость услуг выросла на 0,4%, а на непродовольственные товары – на 0,5%.

Вместе с тем, на 0,1% снизились цены на продукты питания. В отличие от сферы услуг и торговли промтоварами магазины продовольственных товаров не прекращали работу.

Каким в итоге оказался уровень инфляции в республике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".