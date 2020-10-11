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Церковь займется фермерством, если получит землю без торгов, считает глава Минимущества Карелии

Новости. Общество
14:58, 12 Октября 2020
фото: Пресс-служба Георгиевской епархии
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Религиозные организации будут заниматься сельским хозяйством на заброшенных землях в Карелии, если смогут получать участки в аренду без конкурсных процедур.

Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Янина Свидская на заседании парламентского комитета по экономической политике.

Она представила проект закона "О некоторых вопросах реализации в Республике Карелия подпункта 17 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации". В документе содержится перечень муниципальных образований Карелии, где земельные участки могут предоставляться в аренду без проведения торгов религиозным организациям и объединениям казаков.

По словам Свидской речь идет о землях сельхозназначения, которые давно заброшены и не вызывают желания у бизнеса их приобрести.

"Я думаю, что этот закон побудит, чтобы религиозные организации занимались сельхозпроизводством и фермерством", - пояснила министр.

Где гарантия, что эти земли будут использоваться по назначению, и причем тут казаки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Ded
2020-10-12 16:31:14
И после этого останется только один вопрос (когда плантации разведут), который уже задавали классики: "Почем опиум для народа"?
однозначно
2020-10-12 15:08:23
Будут очень уставать и пропускать молитвы. Плохая затея.
Клещ
2020-10-12 15:56:18
однозначно,
а казаки перестанут с бубнами ходить и шашками махать. Тоже е есть хорошо.
Гость
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