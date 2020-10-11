Церковь займется фермерством, если получит землю без торгов, считает глава Минимущества Карелии

Религиозные организации будут заниматься сельским хозяйством на заброшенных землях в Карелии, если смогут получать участки в аренду без конкурсных процедур.

Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Янина Свидская на заседании парламентского комитета по экономической политике.

Она представила проект закона "О некоторых вопросах реализации в Республике Карелия подпункта 17 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации". В документе содержится перечень муниципальных образований Карелии, где земельные участки могут предоставляться в аренду без проведения торгов религиозным организациям и объединениям казаков. По словам Свидской речь идет о землях сельхозназначения, которые давно заброшены и не вызывают желания у бизнеса их приобрести. "Я думаю, что этот закон побудит, чтобы религиозные организации занимались сельхозпроизводством и фермерством", - пояснила министр. Где гарантия, что эти земли будут использоваться по назначению, и причем тут казаки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".