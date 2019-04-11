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Новости. Экономика
13:27, 11 Апреля 2019
фото: Валерий Поташов

"Цифровизация" – не метод разрешения управленческих проблем"

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Известные российские эксперты скептически отнеслись к участию Петрозаводска в пилотном проекте по цифровизации городского хозяйства.

"Цифровизация" городского хозяйства не решает управленческих проблем. Об этом написал известный российский публицист и аналитик Дмитрий Милин, комментируя в социальной сети Facebook планы властей Карелии по участию республики в ведомственном проекте Минстроя России "Умный город".

"Автоматизация бардака и хаоса приводит к автоматизированному бардаку и хаосу. "Цифровизация" не метод разрешения управленческих проблем", – считает Милин.

Это мнение разделяет и известный российский экономист, эксперт программы "Экономическая политика" Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан.

"Главное - можно отчитаться наверх о развитии цифровизации, – констатировал Мовчан. Еще можно получить на нее бюджеты и распилить. А ямы на дорогах – это прошлый век, кого они волнуют?".

Напомним, Петрозаводск вошел в число населенных пунктов страны, где планируется реализовать пилотный проект по цифровизации городского хозяйства. На Международном арктическом форуме, который прошел на этой неделе в Санкт-Петербурге, глава Карелии Артур Парфенчиков подписал соглашение о реализации в республике ведомственного проекта министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России под модным среди управленцев -"технократов" названием "Умный город".

Читайте подробнее в статье "Автоматизация бардака и хаоса приводит к автоматизированному бардаку и хаосу"

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Комментарии

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Горожанин
2019-04-11 13:35:09
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