ЦИК Карелии отказался удовлетворять жалобу доверенного лица кандидата от КПРФ

Центральная избирательная комиссия не стала удовлетворять жалобу доверенного лица кандидата в президенты РФ Павла Грудинина о нарушении выборного законодательства.

Раннее доверенное лицо Павла Грудинина в Карелии Наталья Захарчук направила жалобу в ЦИК.

Наталья Захарчук обнаружила на плакате с информацией о кандидатах дополнительную вклейку о кандидате от КПРФ. Как посчитала заявитель, размещенные дополнительные сведения носят заведомо агитационный характер, способствуя формированию отрицательного отношения избирателей к кандидату

Жалоба была рассмотрена на заседании Центральной избирательной комиссии республики под председательством Алексея Бахилина.

Как сказала в ходе заседания Наталья Захарчук, изменения в размещаемый во всех избиркомах плакат о кандидатах могут быть внесены по решению ЦИК России только в случае досрочного выбытия какого-либо кандидата. Она просила членов ЦИК предоставить это решение, но вместо него было зачитано письмо одного из членов ЦИК РФ.

Члены карельского избиркома отметили, что указанные сведения размещаются на законных основаниях и не являются агитацией. Вкладыш появился, поскольку макет плаката был утвержден ранее, чем обнаруженные сведения, которые изначально не указал кандидат.

"Оставить жалобу без удовлетворения", - сказал Алексей Бахилин.