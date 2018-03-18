Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
15:21, 18 Марта 2018

ЦИК Карелии отказался удовлетворять жалобу доверенного лица кандидата от КПРФ

По теме

Спустя 10 часов после начала выборов, в Карелии проголосовали 51,26% избирателей
18.03.18 18:32
В Карелии мнения политиков о явке разделились
18.03.18 17:06
Доверенные лица кандидатов в президенты прокомментировали свое участие в голосовании
18.03.18 17:05
Все новости
Загрузка...

Центральная избирательная комиссия не стала удовлетворять жалобу доверенного лица кандидата в президенты РФ Павла Грудинина о нарушении выборного законодательства.

Раннее доверенное лицо Павла Грудинина в Карелии Наталья Захарчук направила жалобу в ЦИК.

Наталья Захарчук обнаружила на плакате с информацией о кандидатах дополнительную вклейку о кандидате от КПРФ. Как посчитала заявитель, размещенные дополнительные сведения носят заведомо агитационный характер, способствуя формированию отрицательного отношения избирателей к кандидату 

Жалоба была рассмотрена на заседании Центральной избирательной комиссии республики под председательством Алексея Бахилина. 

Как сказала в ходе заседания Наталья Захарчук, изменения в размещаемый во всех избиркомах плакат о кандидатах могут быть внесены по решению ЦИК России только в случае досрочного выбытия какого-либо кандидата. Она просила членов ЦИК предоставить это решение, но вместо него было зачитано письмо одного из членов ЦИК РФ. 

Члены карельского избиркома отметили, что указанные сведения размещаются на законных основаниях и не являются агитацией. Вкладыш появился, поскольку макет плаката был утвержден ранее, чем обнаруженные сведения, которые изначально не указал кандидат. 

"Оставить жалобу без удовлетворения", - сказал Алексей Бахилин.

По теме

Спустя 10 часов после начала выборов, в Карелии проголосовали 51,26% избирателей
18.03.18 18:32
В Карелии мнения политиков о явке разделились
18.03.18 17:06
Доверенные лица кандидатов в президенты прокомментировали свое участие в голосовании
18.03.18 17:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-18 19:36:35
Закрыла наряд. Кир, я правильно сказал?
Афанасий Кошкарёв
2018-03-18 18:21:10
По разным источникам идёт массовый вброс бюллютений...,похоже был прав Владимир Ильич,который сказал: "Достучаться до справедливости в ворота дворцов можно лишь только прикладами винтовок!"
grigorjev
2018-03-18 16:42:08
Среди членов ЦИК есть нормальные люди, спецы в избирательном праве. Но не они решают... Решают те, кто выворачивают законы наизнанку...
Плейшнер
2018-03-18 16:14:25
По всей России это является это является нарушением , в Карели нет , однако.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"
15.03.2018, 12:26
У руководителя Пенсионного фонда Карелии изъяли три охотничьих ружья
14.03.2018, 16:54
В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada
18.03.2018, 09:05
Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии
11.03.2018, 12:45
Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии
11.03.2018, 10:41
ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили

Аналитика

Сегодня 16:39
Политкухня
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 1
В Петрозаводске доверенные лица кандидатов в президенты РФ, члены политических партий поделились своими мыслями о явке в Карелии и избирательной кампании в целом.
Каждый голос – решающий 2
16.03.2018 15:40
"Все меры озвучить не могу, но будем готовы" 1
15.03.2018 12:06
Алексей Бахилин: "Избиратель у нас – требовательный" 3
15.03.2018 11:06
Жизнь "под снос" 5
14.03.2018 11:01
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 12
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 2
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

Еженедельная информационная программа СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым
16.03.2018 09:19
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»