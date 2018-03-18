ЦИК Карелии принял 11 жалоб

В ходе подготовки к избирательной кампании на рассмотрение ЦИК поступило 11 жалоб, сообщают в Информационно-ситуационном центре.

Секретарь ЦИК Карелии Светлана Батенькова заявила, что комиссия в течение работы получила 11 жалоб. Из них одна поступила сегодня и была отклонена. Из оставшихся десяти в восьми случаях нарушения законодательства не установлено, по одному случаю проводится проверка. Речь идёт о жалобе на незаконную агитацию за одного из кандидатов в социальной сети «ВКонтакте» в день тишины 17 марта. В МВД по Карелии ЦИК республики направил соответствующее обращение. Ещё в одном случае нарушение было установлено: одно из печатных средствах массовой информации разместило материал, имеющий признаки незаконной агитации. Изданию было вынесено предупреждение.

По данным на 15.00 явка по Карелии составила 40,64%. Наибольшую активность проявляют жители Калевальского района, Костомукши, Кондопоги, Сортавала, сообщает Информационно-ситуационный центр ЦИК Карелии.