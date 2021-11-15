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ЦИК России предложила продлить полномочия председателя Центризбиркома Карелии Алексея Бахилина на новый срок

Новости. Общество
13:45, 08 Декабря 2021
фото: © ЦИК Карелии

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В ходе заседания Центральной избирательной комиссии РФ 8 декабря кандидатура Алексея Бахилина была рекомендована единогласно для избрания на должность председателя ЦИК Карелии.

Напомним, в декабре 2021 года истекает срок полномочий ЦИК Карелии состава 2016–2021 годов. По действующему законодательству из 14 членов  регионального Центризбиркома с правом решающего голоса семь назначает Законодательное собрание республики, а вторую половину — глава Карелии.

Алексей Евгеньевич Бахилин, Заслуженный юрист Республики Карелия, председатель ЦИК Карелии с 2011 года, предложен Центральной избирательной Комиссией Российской Федерации и назначен Указом главы Республики Карелия в состав комиссии 2021–2026 годы.

Новый состав ЦИК Карелии начнет работу после проведения первого организационного заседания, которое запланировано на 16 декабря этого года. В ходе первого заседания членами Центризбиркома из своего состава будут избраны председатель, его заместитель и секретарь комиссии, чьи полномочия продлятся до декабря 2026 года.

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