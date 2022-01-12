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Циклон «Элса» несет в Карелию штормовой ветер и сильный мокрый снег

Новости. Общество
08:53, 13 Января 2022
фото: Россети МРСК

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По прогнозам, осадки будут сопровождаться колебаниями температуры в районе нуля градусов, что создает идеальные условия для образования льда на проводах.

Энергетики заранее готовятся к ухудшению погоды. Филиал «Россети Северо-Запад» в Республике Карелия работает в режиме повышенной готовности.

73 аварийные бригады и 326 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.

74 дизельных генераторов общей мощностью 3,4 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Прогнозируется, что неблагоприятная погода сохранится до вечера пятницы.

Специалисты компании обращают внимание на необходимость соблюдения правил техники безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220.

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