890x80
Реклама
От чего страхуются жители Карелии?
Сегодня 16:20
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
Глава Петрозаводска рассказал, как невидимая черта разделила его с сослуживцами, прошедшими Афганистан
Сегодня 07:00
Снегопад накроет четыре района Карелии
15.02.2022 20:48

Циклон «Вера» несет в Карелию сильный мокрый снег

Новости. Общество
16:28, 16 Февраля 2022
фото: © «Россети Северо-Запад»

Новости партнеров

Осадки будут сопровождаться колебаниями температуры в районе нуля градусов. Это идеальные условия для образования льда на проводах.

Филиал «Россети Северо-Запад» в Карелии работает в режиме повышенной готовности. 73 аварийные бригады и 326 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.

77 дизельных генераторов общей мощностью 3,9 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Прогнозируется, что неблагоприятная погода сохранится и в первой половине дня пятницы.

Компания обращает внимание на необходимость соблюдения правил техники безопасности вблизи энергоустановок и ЛЭП. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Россети 8-800-220-0-220.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.02.2022, 09:01
Крупнейшая торговая сеть завлекает жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз»
11.02.2022, 19:42
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз
10.02.2022, 14:32
Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса
14.02.2022, 16:58
«Это была любовь с первого взгляда»: глава Карелии впервые рассказал о новой жене
09.02.2022, 10:42
Улица Антикайнена в Петрозаводске перейдет в собственность Республики Карелия
10.02.2022, 11:15
В Петрозаводске открыли круглосуточный пункт экспресс-тестирования на коронавирус

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 8
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»