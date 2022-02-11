Циклон «Вера» несет в Карелию сильный мокрый снег

Осадки будут сопровождаться колебаниями температуры в районе нуля градусов. Это идеальные условия для образования льда на проводах.

Филиал «Россети Северо-Запад» в Карелии работает в режиме повышенной готовности. 73 аварийные бригады и 326 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.

77 дизельных генераторов общей мощностью 3,9 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Прогнозируется, что неблагоприятная погода сохранится и в первой половине дня пятницы.

Компания обращает внимание на необходимость соблюдения правил техники безопасности вблизи энергоустановок и ЛЭП. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Россети 8-800-220-0-220.