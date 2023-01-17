Циклонические вихри из Атлантики определят погоду в Карелии

Специалисты Гидрометцентра рассказали, какую погоду стоит ждать в ближайшие дни.

В Гидрометцентре Карелии подвели итоги января, не оправдавшего свое народное названия «лютовея». Температурный фон на на 5-6℃ превысил средние значения. Много было и осадков.

Снегопады сохранятся на нынешней неделе, наиболее интенсивно выпадая в первой ее половине. 30 и 31 января ожидаются интенсивные осадки, на севере — в виде снега, на юге — переходя в мокрый снег. Сильные ветры, от юго-западного до юго-восточного, будут вызваны перепадами атмосферного давления. Местами ожидаются метели и заносы на дорогах.

По предварительным прогнозам, в первой декаде февраля влияние на Карелию будут оказывать циклонические вихри из Атлантики, удерживая неустойчивую, с перепадами давления и температуры воздуха погоду.