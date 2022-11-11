«Цивилизованного решения так и нет»: открытый люк на дороге в Петрозаводске завалили досками (ФОТО)

На проезжей части одной из улиц Петрозаводска уже три месяца не могут закрыть колодец.

Горожане опубликовали фото отрытого, заваленного досками люка на проезжей части улицы Лизы Чайкиной в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«На улице Лизы Чайкиной в районе дома № 25 открытый колодец прямо на проезжей части просто завален досками. Были обращения дежурному по городу и напрямую в администрацию. На протяжении трёх месяцев цивилизованного решения так и нет», — прокомментировал фото его автор.

Ранее в Медвежьегорском районе местные жители решили сами подлатать неудобную дорогу, не дожидаясь помощи властей.