«На администрацию надежды нет»: жители поселка в Карелии самостоятельно ремонтируют дорогу (ФОТО)

В Медвежьегорском районе местные жители решили сами подлатать неудобную дорогу, не дожидаясь помощи властей.

В паблике «Подслушано в Медвежьегорске» было выложено фотография самостоятельного ремонта дороги в поселке Пиндуши.

«Поселок Пиндуши, улица Нижняя. На администрацию поселения надежды нет, а ходить и ездить надо, до ближайшего магазина 1 километр. Жители сами и за свой счёт ремонтируют дорогу», — подписали фото в паблике.

В комментариях одна из подписчиц заметила, улица Верхняя в Пиндушах также находится в неудовлетворительном состоянии. Другие подписчики поинтересовались, было ли обращение к администрации.