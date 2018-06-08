Цветы с трипсом обнаружены в магазине Петрозаводска

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Зараженную рассаду цветов сожгли, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.
Одна из торговых сетей Петрозаводска сообщила об обнаружении признаков заражения цветочной рассады карантинными объектами.
По результатам проведенной лабораторной экспертизы подтверждено заражение партии рассады бархатцев в количестве 144 штуки (24 кассеты) западным цветочным (калифорнийским) трипсом.
Собственником зараженной продукции принято решение ее сжечь.
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