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Новости. Общество
16:34, 08 Июня 2018

Цветы с трипсом обнаружены в магазине Петрозаводска

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Зараженную рассаду цветов сожгли, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Одна из торговых сетей Петрозаводска сообщила об обнаружении признаков заражения цветочной рассады карантинными объектами.

По результатам проведенной лабораторной экспертизы подтверждено заражение партии рассады бархатцев в количестве 144 штуки (24 кассеты) западным цветочным (калифорнийским) трипсом.

Собственником зараженной продукции принято решение ее сжечь.

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