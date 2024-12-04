Карельский политолог рассказал о причинах финансового кризиса в Муезерском районе

Об этом Анатолий Цыганков написал на своей личной странице в соцсети.

Политолог Анатолий Цыганков написал на своей странице о том, что в Муезерском районе наступил финансовый кризис. Районная администрация накопила долг в размере 57 млн рублей.

По словам Цыганкова, счет муниципального образования заблокировали. Это подтверждают представители местной власти, которые рассказали о проблеме в письме и направили его в Законодательное собрание Карелии, а также в министерство финансов Карелии.

«Депутаты убеждены, что причина кризисной ситуации в том, что правительство Карелии не реагирует на ситуацию, уже больше года разрушающую районный бюджет. В своём обращении в Заксобрание они напоминают, что депутаты района, начиная с осени 2023 года, направили шесть обращений в правительство республики с просьбой оказать финансовую помощь муниципалитету и ни один их запрос, сообщают они, не был удовлетворён. Из обнародованного письма можно понять, что условием помощи правительства Карелии районной власти, была необходимость провести в Муезерском районе кадровую оптимизацию, сократив численность работников культуры и образования, объединив какие-то детские сады со школами и т. д. Районная власть все эти требования выполнила (по крайней мере, это следует из текста письма в парламент республики), но и после этого финансовая помощь району не была оказана. В результате чего и накопилась огромная для района кредиторская задолженность в 57 миллионов рублей», — отметил Анатолий Цыганков.