Туман, гололед и мокрый снег ожидаются в Карелии

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде на восьмое января в Карелии

В районах Карелии во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег; утром и днем на юге небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Утром и днем местами туман, гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер ночью западный,северо-западный, днем западный,юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью: -3, -8 градусов, местами до -13 градусов, на юге 0,-5 градусов.

Температура воздуха днем: -3, -8 градуса, местами до -13 градусов, на юге 0,-5 градусов.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем небольшой снег, мокрый снег, слабый гололед. На дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью: -5, -7 градусов. Днем: -1, -3 градуса.