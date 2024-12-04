Турбазы, изменение русла реки и испорченная почва: предприятие нанесло ущерб экосистеме в нацпарке «Ладожские шхеры» в размере более 14 млн рублей

Площадь нарушений земельного законодательства составила 4,95 га.

Россельхознадзор выдал предписание предприятию устранить нарушения земельного законодательства в Лахденпохском районе на территории нацпарка «Ладожских шхеры».

Нарушения выявили в октябре–ноябре 2024 года, когда провели проверку на месте. Участок относится к особо ценным сельскохозяйственным угодьям — пастбищам. По юго-востояной части протекает река Лахденйоки. Специалисты ведомства установили, что земельный участок не используют в целях сельскохозяйственной деятельности, переувлажнен и частично зарастает кустарниками и деревьями. По всей южной границе земельного участка рабочие сделали отсыпку, перекрыли плодородный слой почвы в один метр. В восточной части участка южная граница отсыпана глиной, расположен бурт глины, установлен септик, а на отсыпанной части уже стоят два купольных дома и дровяник. По земельному участку проложена дорога. А русло реки, протекающей по участку, изменено и перекрыто бревнами.

На юго-западной границе, примыкающей к Ладожскому озеру, отсыпана акватория, проложен канал, часть канала расположена в границах Национального парка «Ладожские шхеры». Также на участке стоят экскаваторы, трактор, прицепы, гидроснаряд, бытовка. Во время проверки сотрудники Россельхознадзора обнаружили рабочих, которые снимали плодородный слой почвы и прокладывали кабель. В центральной части участка велось строительство скважины, возведен дом на сваях, плодородный слой почвы отсыпан гравийной смесью. Площадь нарушений составила 4,95 га. Россельхознадзор наложил запрет о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения права собственности на земельный участок до момента исполнения предписания.

Надзорный орган направил в администрацию Лахденпохского района информацию о незаконных постройках для принятия мер. Сейчас решают вопрос о привлечении предприятия к административной ответственности. Причиненный почвам и природе вред оценили в размере более 14 млн рублей. Информацию направили в Карельскую межрайонную природоохранную прокуратуру для уточнения размера вреда в суде, где сейчас по исковому заявлению органов прокуратуры рассматривают вопрос о признании отсутствующим у предприятия права собственности на 42 земельных участка в Лахденпохском районе, которые относятся к участкам сельхозназначения.

Ранее мы писали о том, что прокуратура Карелии обнаружила незаконное строительство турбазы и выделение 42 участков на территории нацпарка «Ладожские шхеры».